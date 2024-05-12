شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرًا لتفانيهم.. "الصحة" تحتفل بـ "ملائكة الرحمة" في يومهم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

اليوم العالمي للتمريض

التمريض في السعودية

الدمام - شريف احمد - احتفلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق الثاني عشر من مايو من كل عام، وذلك إيمانًا منها بأهمية دور الممرضين والممرضات في منظومة الرعاية الصحية، وتقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في خدمة المرضى.ووجهت الوزارة، عبر منصتها للتواصل الداخلي، رسالة شكر وتقدير لمنسوبيها من التمريض، جاء فيها: ”في اليوم العالمي للتمريض، نحتفل بكم وبتفانيكم بالمهنة. أنتم أبطال حقيقيون ومصدر إلهام للجميع. استمروا في تحقيق الفخر والفرح في مهنتكم الرائعة".وتضمنت فعاليات الاحتفال، التي أقيمت في مختلف مستشفيات والمراكز الصحية، العديد من الأنشطة، حول دور الممرضين والممرضات، وتكريم المتميزين من بينهم، وتوزيع الهدايا التذكارية.وأكدت الوزارة، على التزامها بتوفير بيئة عمل مناسبة للممرضين والممرضات، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير فرص التطوير والتدريب لهم، وذلك بهدف الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.وأشارت إلى أن مهنة التمريض من أهم المهن الإنسانية، إذ يلعب الممرضون والممرضات دورًا هامًا في رعاية المرضى، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، والتأكد من حصولهم على العلاج المناسب.وإلى جانب مهاراتهم الطبية، يتمتع الممرضون والممرضات بصفات إنسانية عالية، مثل الصبر والتعاطف والرحمة، مما يجعلهم مصدرًا للأمل والراحة للمرضى.وجددت وزارة الصحة شكرها وتقديرها لجميع الممرضين والممرضات على جهودهم وتضحياتهم، مؤكدة على دورهم المحوري في منظومة الرعاية الصحية.