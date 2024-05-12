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تقديرًا لتفانيهم.. "الصحة" تحتفل بـ "ملائكة الرحمة" في يومهم العالمي

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​​​​​​​احمد المسري - الدمام  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - احتفلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق الثاني عشر من مايو من كل عام، وذلك إيمانًا منها بأهمية دور الممرضين والممرضات في منظومة الرعاية الصحية، وتقديرًا لتفانيهم وإخلاصهم في خدمة المرضى.
ووجهت الوزارة، عبر منصتها للتواصل الداخلي، رسالة شكر وتقدير لمنسوبيها من التمريض، جاء فيها: ”في اليوم العالمي للتمريض، نحتفل بكم وبتفانيكم بالمهنة. أنتم أبطال حقيقيون ومصدر إلهام للجميع. استمروا في تحقيق الفخر والفرح في مهنتكم الرائعة".
احتفاء الصحة باليوم العالمي للتمريض - اليوم
احتفاء الصحة باليوم العالمي للتمريض - اليوم

اليوم العالمي للتمريض

وتضمنت فعاليات الاحتفال، التي أقيمت في مختلف مستشفيات والمراكز الصحية، العديد من الأنشطة، حول دور الممرضين والممرضات، وتكريم المتميزين من بينهم، وتوزيع الهدايا التذكارية.
وأكدت الوزارة، على التزامها بتوفير بيئة عمل مناسبة للممرضين والممرضات، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، وتوفير فرص التطوير والتدريب لهم، وذلك بهدف الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
احتفاء الصحة باليوم العالمي للتمريض - اليوم
الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض - اليوم

التمريض في

وأشارت إلى أن مهنة التمريض من أهم المهن الإنسانية، إذ يلعب الممرضون والممرضات دورًا هامًا في رعاية المرضى، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، والتأكد من حصولهم على العلاج المناسب.
وإلى جانب مهاراتهم الطبية، يتمتع الممرضون والممرضات بصفات إنسانية عالية، مثل الصبر والتعاطف والرحمة، مما يجعلهم مصدرًا للأمل والراحة للمرضى.
وجددت وزارة الصحة شكرها وتقديرها لجميع الممرضين والممرضات على جهودهم وتضحياتهم، مؤكدة على دورهم المحوري في منظومة الرعاية الصحية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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