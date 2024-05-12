- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج
رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل، اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر...
المملكة تدشن مبادرة "طريق مكة" في مطار جناح الدولي بكراتشي
دشّنت المملكة العربية السعودية، اليوم، مبادرة "طريق مكة" في جمهورية باكستان الإسلامية في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بصفته...
أولى رحلات "طريق مكة" تصل المدينة قادمة من إندونيسيا
وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة...
القبض على مصريين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية؛ لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية و مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي...
ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م لتصل إلى 644 مليون...
هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة أدوات الإعلام السياحي غدا الاثنين
ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة " أدوات الإعلام السياحي " في تمام التاسعة من مساء غد الاثنينويقدمها رئيس...
كشف خلل وعيوب الغذاء مسؤولية المنتج
بعد تأكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بان سبب حالات التسمم التي سجلت في مدينة الرياض مؤخرًا، سببه وجود بكتيري في عينة من...
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.