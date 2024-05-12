اخبار السعوديه

الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل، اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر...

b9cfb3d69d.jpg04 ذو القعدة 1445 هـ

المملكة تدشن مبادرة "طريق مكة" في مطار جناح الدولي بكراتشي

دشّنت المملكة العربية ، اليوم، مبادرة "طريق مكة" في جمهورية باكستان الإسلامية في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بصفته...

icon-byline.pngكراتشي: دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

أولى رحلات "طريق مكة" تصل المدينة قادمة من إندونيسيا

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

القبض على مصريين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية؛ لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية و مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ
ع / اقتصادي / ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 13.7% خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال  1445-11-04 هـ(واس)

ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال 

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م لتصل إلى 644 مليون...

icon-byline.pngالرياض :دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة أدوات الإعلام السياحي غدا الاثنين  

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة " أدوات الإعلام السياحي " في تمام التاسعة من مساء غد الاثنينويقدمها رئيس...

icon-byline.pngمكة المكرمة دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

كشف خلل وعيوب الغذاء مسؤولية المنتج

بعد تأكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بان سبب حالات التسمم التي سجلت في مدينة الرياض مؤخرًا، سببه وجود بكتيري في عينة من...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png03 ذو القعدة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا