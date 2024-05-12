الأرصاد: استمرار التوقعات بهطول الأمطار على عدد من المناطق

نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل، اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر... جدة : جدة : دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ المملكة تدشن مبادرة "طريق مكة" في مطار جناح الدولي بكراتشي دشّنت المملكة العربية السعودية، اليوم، مبادرة "طريق مكة" في جمهورية باكستان الإسلامية في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بصفته... كراتشي: دوت الخليج كراتشي: دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ أولى رحلات "طريق مكة" تصل المدينة قادمة من إندونيسيا وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ القبض على مصريين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية؛ لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية و مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ ارتفاع قيمة صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م لتصل إلى 644 مليون... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة أدوات الإعلام السياحي غدا الاثنين ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة " أدوات الإعلام السياحي " في تمام التاسعة من مساء غد الاثنينويقدمها رئيس... مكة المكرمة دوت الخليج مكة المكرمة دوت الخليج 04 ذو القعدة 1445 هـ 04 ذو القعدة 1445 هـ كشف خلل وعيوب الغذاء مسؤولية المنتج بعد تأكيد وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بان سبب حالات التسمم التي سجلت في مدينة الرياض مؤخرًا، سببه وجود بكتيري في عينة من... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 03 ذو القعدة 1445 هـ 03 ذو القعدة 1445 هـ

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