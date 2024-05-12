هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة أدوات الإعلام السياحي غدا الاثنين  

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة " أدوات الإعلام السياحي " في تمام التاسعة من مساء غد الاثنين ويقدمها رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي الاستاذ خالد بن عبدالرحمن آل دغيم ، بمقر شركة مطوفي حجاج دول افريقيا غير العربية وبحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات وأعضاء الهيئة بالمنطقة والمهتمين بهذا المجال من الشركة. وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بأن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة ومشيرا الى أن محاور الورشة تتلخص حول: - مفهوم الإعلام السياحي وأهميته - وسائل وأدوات الإعلام السياحي في ضوء التغيرات المعاصرة - أهداف الإعلام السياحي في ضوء رؤية المملكة 2030 - أنواع الرسائل الإعلامية السياحية عبر وسائل الإعلام - أبرز أدوار الإعلام السياحي في صناعة الوجهات السياحية وإثراء تجربة السائح



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