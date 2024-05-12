كشف خلل وعيوب الغذاء مسؤولية المنتج

تحاليل مخبرية
بحسب المحامي عبدالكريم الشمري في تصريحه لـ «دوت الخليج» فإن ما استجد من معلومات حول ملابسات التسمم التي حدثت من شأنها أن تقوي جانب المطعم المتضرر لاسيما بعد أن ظهر بأن المنتج مصدره أحد المصانع وليس المطعم، وبالتالي «ربما» تتجه المسؤولية متى تم حصرها تجاه المصنع، لا تجاه المطعم، خصوصًا أنه يصعب على المطعم كشف العيب أو الخلل في المنتج، كون ذلك يتطلب الى تحاليل مخبرية.
حصر المسؤولية
أضاف الشمري أن للمطعم حق الاعتراض على الغرامات التي جرى إيقاعها عليه في الأمانة التي أصدرت الغرامات، وفي حال عدم قناعته بما انتهى إليه طلب الاعتراض فله الاتجاه إلى المحكمة الإدارية التي تنظر التظلم وتفصل فيه.
يذكر أن آخر القرارات المنظمة للتعامل مع حوادث التسمم تضمنت قيام لجنة مكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء بالتحقيق في حوادث التسمم الغذائي وتحديد السبب والمتسبب وحصر المسؤولية.
لجنة التحقيق
- وزارة الشؤون البلدية والقروية
- وزارة الداخلية
- وزارة الصحة
- هيئة الغذاء والدواء
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