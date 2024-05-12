تراند اليوم : بالفيديو..رئيس لجنة المطاعم بغرفة الرياض سابقًا: إعلان حالات "تسمم الرياض" بسبب "المايونيز" يعتبر صك براءة لمطعم همبرغيني!

صحيفة الخليج 365: قال رئيس لجنة المطاعم بغرفة الرياض سابقًا محمد المغيصيب، أن إعلان حالات "تسمم الرياض" بسبب منتج "مايونيز" يعتبر صك براءة لمطعم هامبرغيني بعد اكتشاف عينات ملوثة في نفس المصنع.

عينات ملوثة

وأضاف المغيصيب قي مداخلة هاتفية مع خالد مدخلي عبر قناة العربية:" البيان الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية ذكروا تحديداً أنهم وجدوا عينات ملوثة في نفس المصنع".

وتابع :"إذا لم يجدوا عينات ملوثة في نفس المصنع، كانت المسؤولية بالكامل ستقع على عاتق المطعم بسبب سوء التخزين".

سوء حظ

وحول تواجد العينة الملوثة في مطعم هامبرغيني دون غيره رغم أن المصنع يوزع على مطاعم أخرى، أوضح المغيصيب أن الأمر قد يكون سوء حظ، وكمثال إذا أنتج المصنع 2000 عبوة ممكن التلوث يكون في 30 عبوة، وهذه العبوات هي التي وزعت على المطعم.