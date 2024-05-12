تراند اليوم : الشاب العماني يخرج عن صمته ويكشف للمرصد ملابسات فيديو زواجه من أذربيجانية بمهر وردة

صحيفة الخليج 365: كشف الشاب العماني محمد الشحي لصحيفة الخليج 365، حقيقة الفيديو المتداول لزواجه من فتاة اذربيجانية ومهرها وردة.

وأكد الشحي، أن ما تم تداوله كان بغرض المزاح مع أصدقائه، وموضوع الزواج ليس صحيحا بل هو مجرد مزحة.

وأوضح الشحي أنه تفاجأ بانتشار الفيديو عبر مواقع التواصل المختلفة وأيضا وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه خرج عن صمته ليؤكد حقيقة الأمر نظرا لأنه مقبل على الزواج، وهذا الفيديو قد يتسبب له في مشاكل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو ظهر فيه الشحي بجانب فتاة أذربيجانية قال إنه عقد قرانه عليها بمهر عبارة عن "وردة" فقط.