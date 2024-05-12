شكرا لقرائتكم خبر عن بينها اتفاقيات.. إحالة عدة موضوعات إلى مجلس الشورى للفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها الثالث من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة.

جاء ذلك بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها التي اشتملت على العديد من التقارير والموضوعات. مذكرات للتفاهم واتفاقيات تعاون في مختلف المجالات ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة عددٍ من التقارير والموضوعات إلى المجلس في الفترة المقبلة، ومنها تقارير سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، ومذكرات للتفاهم واتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.



ووفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس تختص الهيئة العامة في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس.

هذا بالإضافة إلى وضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.