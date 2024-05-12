شكرا لقرائتكم خبر عن 148 كلجم.. إحباط تهريب مخدرات بجازان وضبط مخالفين بعسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتواصل الضربات الأمنية في المملكة لمهربي المخدرات، إذ قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.
وأشارت إلى تهريبهما 28 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
ولفتت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
واستكملت الإجراءات النظامية الأولية أيضا، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
ويمكن ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وأشارت إلى تهريبهما 28 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
ولفتت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/PCJkSKMB76— حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2024
جهود مكافحة تهريب المخدراتوفي قطاع العارضة بمنطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب 120 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
واستكملت الإجراءات النظامية الأولية أيضا، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/DtAUrpnqql— حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2024
طريقة الإبلاغ عن مهربي المخدرات في السعوديةهذا وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويمكن ذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.