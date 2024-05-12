اخبار السعوديه

رئيس الأركان ونظيره اليوناني يبحثان التعاون الدفاعي والعسكري

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان ونظيره اليوناني يبحثان التعاون الدفاعي والعسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني في جمهورية اليونان الفريق الأول ديميتروس خوبيز، علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين.
واستعرض الجانبان خلال جلسة المباحثات التي عُقدت في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة في الرياض اليوم، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها؛ بما يخدم مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أخبار متعلقة

 

148 كلجم.. إحباط تهريب مخدرات بجازان وضبط مخالفين بعسير
بينها اتفاقيات.. إحالة عدة موضوعات إلى مجلس الشورى للفترة المقبلة

القوات المسلحة

وكان رئيس هيئة الأركان العامة، قد استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني في جمهورية اليونان، وأُقيمت لمعاليه مراسم استقبال رسمية، جرى خلالها استعراض حرس الشرف، وعزف سلام الفريق.
حضر المباحثات ومراسم الاستقبال، عدد من قادة وضباط القوات المسلحة واليونانية.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا