تراند اليوم : بالفيديو.. قصة الممرض "عبدالمجيد العنزي" أول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على وسام "فلورنس نايتنجيل"

صحيفة الخليج 365: حصل الممرض السعودي عبدالمجيد العنزي، على وسام فلورنس نايتنجيل من لجنة الصليب الأحمر الدولية ، ليكون أول سعودي وخليجي وسادس عربي يحصل على هذا الوسام.

وحول حصوله على هذه الجائزة قال العنزي في مداخلة مع قناة إم بي سي:" حب الخير للناس هو أهم هدف يجعلني أحصل على هذا الوسام، فإسعاف المصابين والمرضى تطوعاً هو أهم نقطة لحصولي على هذا الوسام".

وأضاف:" من معايير الحصول على الوسام، إسعاف المصابين في الحرب أو السلم، والتطوع الصحي، والتثقيف، وإنشاء برامج في التمريض، والأبحاث الطبية".