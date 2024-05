شكرا لقرائتكم خبر عن نشر المجلد الرابع لمجموعة مبادئ قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية والان نبدء بالتفاصيل

الأمانة العامة #للجان_الزكوية_والضريبية_والجمركية تنشر المجلد الرابع لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية.



مجموعة مبادئ

الدمام - شريف احمد - نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية المجلد الرابع لمجموعة المبادئ المستخرجة من قرارات لجان الاستئناف الزكوية والضريبية على موقعها الإلكتروني؛ وذلك ضمن إطار سعيها المستمر في تحقيق مبدأ الشفافية وإثراء الساحة العلمية في المنازعات الزكوية والضريبية.ويأتي نشر هذه المبادئ بهدف الإسهام في إيضاح ما استقرت عليه اللجان الاستئنافية من قرارات، مكونةً بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا علميًا لأعضاء اللجان وعموم المتعاملين والمهتمين. | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية (@_GSTC)وقد احتوت مجموعة المبادئ على ما يزيد عن (40) مبدأً قضائيًا صادرًا عن اللجان الاستئنافية الزكوية والضريبية، وجرى تصنيفها إلى أربعة أنواع رئيسية هي: المبادئ الشكلية، والمبادئ العامة، والمبادئ الزكوية، والمبادئ الضريبية ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليها عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني: https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/DecisionsRules/Documents/897.pdf.يذكر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر سلسلة من الأحكام والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها، حيث نشرت عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من المدونات، والمبادئ القضائية المستخرجة من القرارات النهائية الصادرة من اللجان.ودعت الأمانة العامة عموم المختصين والباحثين والمهتمين والمتعاملين معها إلى التعرف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي X (@_GSTC)، LinkedIn (GSTC)،Telegram (@GSTC_SA) أو التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000).