شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف فرصة تدريبية ضمن مبادرة "رافد الحرمين" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع جامعة أمّ القرى 100,000 فرصة تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.
وتأتي المبادرة ضمن حرص مركز تدريب وترخيص العاملين في وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أمّ القرى، على تزويد العاملين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في موسم الحج والعمرة بأهم المهارات التي تساعد على تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين والزوار. لمزيد من المعلومات؛This is a Twitter Status
التسجيل للأفراد:This is a Twitter Status
التسجيل لشركاء التدريب في الجهات:This is a Twitter Status... This is a Twitter Status— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)
كما تتيح المبادرة الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات والمهارات التي تعين العاملين في موسم الحج والعمرة للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل، مستفيدين في ذلك من أفضل التجارب المحلية والعالمية.
وتأتي المبادرة ضمن حرص مركز تدريب وترخيص العاملين في وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أمّ القرى، على تزويد العاملين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في موسم الحج والعمرة بأهم المهارات التي تساعد على تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين والزوار. لمزيد من المعلومات؛This is a Twitter Status
التسجيل للأفراد:This is a Twitter Status
التسجيل لشركاء التدريب في الجهات:This is a Twitter Status... This is a Twitter Status— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)
وزارة الحج والعمرة تطلق مبادرة #رافد_الحرمين لتطوير مهارات العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوّار، بشراكة تدريبية مع @uqu_edu— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 12, 2024
لمزيد من المعلومات؛https://t.co/QVlUY6q7Jo
التسجيل للأفراد:https://t.co/AXoF2j8vcM
التسجيل لشركاء التدريب في الجهات:https://t.co/TwREfAruMk… pic.twitter.com/iIFhVIgB9k
مبادرة رافد الحرمينويأتي ذلك في قالب علمي رصين من خلال أربعة برامج تدريبية متنوعة تجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين وزوراهما، تنفيذاً لرؤية 2030، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
كما تتيح المبادرة الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات والمهارات التي تعين العاملين في موسم الحج والعمرة للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل، مستفيدين في ذلك من أفضل التجارب المحلية والعالمية.