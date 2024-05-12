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100 ألف فرصة تدريبية ضمن مبادرة "رافد الحرمين"

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع جامعة أمّ القرى 100,000 فرصة تدريبية ضمن مبادرة رافد الحرمين.
وتأتي المبادرة ضمن حرص مركز تدريب وترخيص العاملين في وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أمّ القرى، على تزويد العاملين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في موسم الحج والعمرة بأهم المهارات التي تساعد على تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين والزوار. لمزيد من المعلومات؛This is a Twitter Status
التسجيل للأفراد:This is a Twitter Status
التسجيل لشركاء التدريب في الجهات:This is a Twitter Status... This is a Twitter Status— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)

مبادرة رافد الحرمين

ويأتي ذلك في قالب علمي رصين من خلال أربعة برامج تدريبية متنوعة تجسد عناية المملكة بالحرمين الشريفين وزوراهما، تنفيذاً لرؤية 2030، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
كما تتيح المبادرة الاستفادة من البرامج المتنوعة في التخصصات والمهارات التي تعين العاملين في موسم الحج والعمرة للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل، مستفيدين في ذلك من أفضل التجارب المحلية والعالمية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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