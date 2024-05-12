شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث تعزيز مجالات التعاون مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم الأحد، في ديوان الوزارة بالرياض، نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام.

وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير مجالات التعاون في الجوانب كافة.

بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.