اخبار السعوديه

القبض على مصريين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية

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48 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (48) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها...

1a986e3a14.jpgالرياض:
2b86aa589e.jpg04 ذو القعدة 1445 هـ

دعوة ملاك الإبل لسرعة الترقيم

دعا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ملاك الإبل إلى الاستفادة من المهلة المجانية لتسجيل الإبل إلكترونيًا، حيث تستمر...

icon-byline.pngسكاكا: دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك خالد بالرياض

افتتح النائب العام الشيخ سعود المعجب اليوم بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، مكتب النيابة العامة بمطار...

icon-byline.pngسعود الخزيم
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل، اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

المملكة تدشن مبادرة "طريق مكة" في مطار جناح الدولي بكراتشي

دشّنت المملكة العربية ، اليوم، مبادرة "طريق مكة" في جمهورية باكستان الإسلامية في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بصفته...

icon-byline.pngكراتشي: دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

أولى رحلات "طريق مكة" تصل المدينة قادمة من إندونيسيا

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة :دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

هيئة الصحفيين بمكة تنظم ورشة أدوات الإعلام السياحي غدا الاثنين  

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة " أدوات الإعلام السياحي " في تمام التاسعة من مساء غد الاثنينويقدمها رئيس...

icon-byline.pngمكة المكرمة دوت الخليج
icon-clock.png04 ذو القعدة 1445 هـ

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