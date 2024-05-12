تراند اليوم : بالفيديو.. "هتان السيف" تعلق على استهانة اللاعبة المصرية بها وتكشف كيف فازت بالضربة القاضية

صحيفة الخليج 365:علقت الملاكمة السعودية "هتان السيف" 22 عاما، على استهانة اللاعبة المصرية "ندى فهيم" بها قبل النزال الذي جمع بينهما، وتكشف كيف فازت عليها بالضربة القاضية.

الوعد ليس بالكلام

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "الراصد" :"كان هناك استهانة بسيطة من قبل اللاعبة الخصم، لكن ما أحب الرد بالكلام، لأن وعدنا في الحلبة وليس بالكلام".

الضربة القاضية

وتابعت:"في الجولة الثانية فزت بالضربة القاضية خلال 40 ثانية فقط"، لافتة إلى أنها كانت تركز مع المدرب ووجهها لتسديد ركلة إلى فوق، لأن الخصم كان واضح عليها التعب وأنزلت يديها، وبالتالي كان وجهها واضح، ووجهني الكابتن لتسديد هذه الضربة وحسمت المباراة.

وأشارت إلى أن هذه الضربة تؤثر على الفك وأي ضربة خفيفة يمكن أن تسبب إغماء. حركة السيف

وحول احتفالها بحركة السيف، قالت :"لأن اسمي هتان السيف، كما أن السيف رمز للسعودية، واستخدمت هذه الحركة حتى تعبر عني وعن علم المملكة".

بطولات

وأضافت:"حققت الكثير من البطولات في أوقات سابقة، منها الميدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة التايلاندية، والميدالية الذهبية في بطولة الألعاب العالمية القتالية في الرياض، وأفضل ملاكمة في المملكة عامين على التوالي، وغيرها".