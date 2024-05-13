تراند اليوم : شاهد: فيديو نادر يوثق حياة الناس في بغداد قبل أكثر من 100 عام

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نادر كيف كانت الحياة في العاصمة العراقية بغداد عام 1917، أي قبل 107 سنوات من الآن.

وأظهر الفيديو ملابس هذه الفترة للنساء والرجال والأطفال، الذين يعتقد أنهم توفوا جميعهم حالياً نظراً لمرور 107 سنوات على تصويره.

كانت النساء ترتدي العباءات السوداء، فيما يعمل بعض الرجال في حمل الحطب ويرتدي معظم على رأسه عمامه.

ومن الواضح أن هذه الفترة لم تكن هناك سيارات أيضاً، والجميع كان يتنقل على قدميه.

جدير بالذكر أنه في هذا العام 1917 سقطت مدينة بغداد ودخلها الجيش البريطاني بعد سلسلة من المعارك مع الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، وانسحبت قوات الجيش العثماني، وذلك في حملة عسكرية استمرت عامين، سميت حملة بلاد الرافدين، ودخلت القوات البريطانية بغداد من باب المعظم.