ضبط مروجي مخدرات وأدوية محظورة في 4 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 13 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 195 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 280 كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي عرعر، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.