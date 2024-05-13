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محمية الملك سلمان أول محطة سعودية للطيور المهاجرة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الواقعة في شمال المملكة، وبمساحتها الشاسعة البالغة 130,700 كيلو متر مربع، ضمن النطاقات الإدارية الأربعة وهي: الحدود الشمالية ، والجوف وتبوك وحائل، إحدى أهم مسارات هجرة وعبور الطيور المهاجرة سنويا، أولى المحطات في المملكة التي تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من قارتي آسيا وأوروبا خلال هجرة الخريف وآخر المحطات في المملكة التي تودع الطيور المهاجرة القادمة من القارة الأفريقية خلال رحلة العودة في هجرة الربيع وملاذا طبيعيا، وذلك بفضل بيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة.

وتعد من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق مهمة للطيور في العالم، وذات أهمية عالية لحماية الطيور وهي خمس مناطق «طريف وحائل وطبرجل والطبيق وحرة الحرة».

وتركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها، حيث تشكل الطيور المهاجرة 88 من إجمالي الطيور المسجلة في المحمية.

المحمية والطيور المهاجرة:

  • الطيور المهاجرة تشكل 88 % في المحمية.
  • تسجيل 290 نوعا من الطيور البرية.
  • 58 % من إجمالي عدد الطيور المسجلة.
  • 499 نوعا من الطيور مسجلة بالمملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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