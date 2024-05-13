استطلاع رأي حول الترقية والتدريب بالتخصصات الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مشروع تحديث للقواعد التنفيذية للتقويم التكويني المستمر والترقية السنوية وإكمال التدريب.

وأوضحت «الهيئة»، أن هذا المشروع الذي يستهدف عملية التقويم التكويني المستمر، يسعى إلى خلق تقويم ميداني يمكن المتدرب ومشرفي التدريب من استحضار مستهدفات الجدارات والكفايات المهنية للتدريب، وتقويمها أثناء فترة التدريب والممارسة المهنية الميدانية للمتدربين، بما يضمن الوصول الى الجدارات والكفايات المهنية خلال تدرج المتدرب وترقيته، ضمن مختلف مراحل البرنامج التدريبي، وصولا إلى إكماله التدريب ودخوله للتقييم النهائي، تمهيدا لمنحه مؤهل البرنامج التدريبي.

وأشارت «الهيئة» إلى أن الفرصة متاحة للعموم لتقديم مرئياتهم خلال منصة استطلاع، حتى تاريخ 23 مايو الجاري.

وكانت الهيئة، بالشراكة مع «هدف»، أعلنت أخيرا بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، التابع للأكاديمية الصحية، وسيستمر حتى 13 مايو الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم على البرنامج خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول، وهي: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون طالبا أو موظفا أو على رأس العمل، أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتبا تقاعديا، وأن يكون مسجلا في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم الحيوان، وعلم النبات، والعلوم الطبية الحيوية.

أهداف المشروع خلق تقويم ميداني يمكن المتدرب من: