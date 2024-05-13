خدمات رقمية لتسهيل إجراءات حجاج مبادرة «طريق مكة»

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- بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الخدمات التقنية والرقمية في مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة، بمهندسين وفنيين للعمل في صالات المبادرة المخصصة في 11 مطارا في 7 دول، هي: (المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، تركيا، كوت ديفوار)، لربطها بأنظمة «سدايا»، والعمل على تطوير الأنظمة التقنية عالية الخصوصية، بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، وتشمل: نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين، وحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المستفيدين من المبادرة. وتأتي جهود «سدايا» في إطار ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من دعم غير محدود من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما، وتحقيق الاستفادة منهما. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الخدمات التقنية والرقمية في مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة، بمهندسين وفنيين للعمل في صالات المبادرة المخصصة في 11 مطارا في 7 دول، هي: (المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، بنجلاديش، تركيا، كوت ديفوار)، لربطها بأنظمة «سدايا»، والعمل على تطوير الأنظمة التقنية عالية الخصوصية، بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، وتشمل: نظام الحدود، ونظام الحج، ونظام تسجيل المسافرين، وحقائب متنقلة مزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية، وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات المستفيدين من المبادرة. وتأتي جهود «سدايا» في إطار ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من دعم غير محدود من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما، وتحقيق الاستفادة منهما. المشاركون في المبادرة وزارات (الخارجية، الصحة، الحج والعمرة، الإعلام)

الهيئة العامة للطيران المدني.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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