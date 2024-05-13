شكرا لقرائتكم خبر أسبوع للتأهيل الوظيفي بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التربية والتنمية البشرية أمس، برنامج أسبوع التأهيل الوظيفي بنسخته الثانية؛ مستهدفا خريجات الكلية لهذا العام، واللاتي بلغن 120 طالبة، وذلك في مقر الكلية.

ويشتمل البرنامج الذي تستمر فعالياته 4 أيام؛ على برامج وأنشطة عدة، كالإرشاد المهني، وتطبيق مقاييس واختبارات شخصية، وورش تدريبية، ومهارات ومعارف ونصائح مهنية؛ بهدف تأهيل الخريجات، ودعمهن بالمعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل قبل تسليمهن وثيقة التخرج.

ويبلغ عدد ورش العمل المقدمة خلال البرنامج 8 ورش تدريبية، تتنوع في مواضيعها بين «إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية»، و»مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار واختيار الوظيفة الأنسب»، و»القدرة على التعامل مع منصات التوظيف ومنصات التدريب».