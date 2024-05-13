الطائف تسجل أعلى كمية هطول أمطار بـ19.6 ملم

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ19.6 ملم في مطار الطائف، ضمن 8 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت الطائف (17.8) ملم، والشفا بالطائف 13.8 ملم، متنزه سيسد بالطائف 4.8 ملم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ19.6 ملم في مطار الطائف، ضمن 8 مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت الطائف (17.8) ملم، والشفا بالطائف 13.8 ملم، متنزه سيسد بالطائف 4.8 ملم. ووفقا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت 23 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت، وحتى التاسعة صباح أمس؛ هطول أمطار في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والباحة).

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