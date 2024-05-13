شكرا لقرائتكم خبر نقاشات حول التقاطعات الابتكارية بين التقنية الرقمية والأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الأزياء لقاء مفتوحا بعنوان «مستقبل الأزياء.. كل شيء حول الواقع الرقمي» تناول محاور عدة، من أبرزها التقاطعات الابتكارية بين التقنية الرقمية والأزياء.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من المتخصصين في صناعتي الأزياء والتقنيات، حيث دارت النقاشات وفق 3 أجزاء: «الممكن» ممثلا بالهيئة السعودية للأزياء، و»الميسر» ومثله المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لـ Club Cooee ألكسندر جورياس، و»المستفيد» ومثله المصممة نورة الغلايسي.

وعرف اللقاء بالدور الممكن الذي تقدمه هيئة الأزياء عبر مبادراتها لدمج التقنيات الحديثة في ساحة الأزياء المتنامية في المملكة، في حين أكدت مديرة الجلسة شاهيناز العطيشان التزام الهيئة بتنمية المواهب والابتكار في صناعة الأزياء محليا.

وتحدث جورياس عن مدى إمكانية المنصات الرقمية مثل Club Cooee من تحويل استهلاك الأزياء والتفاعل، وكيف يمكن للبيئات الافتراضية إنشاء تجارب غامرة وشاملة، تتجاوز حدود صناعة الأزياء التقليدية.

وناقشت ممثلة الجانب المتعلق بالمستفيد نورة الغلايسي التطبيقات العملية للتطورات الرقمية في تصميم وبيع الأزياء، مستعرضة تجاربها في الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز عروض علامتها التجارية، من العينات الافتراضية إلى تقنيات التصميم الرقمي ثلاثية الأبعاد، موضحة الفوائد لاعتماد نهج رقمي أولا.