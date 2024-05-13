تراند اليوم : " يشيدون بالكويت لذم السعودية" .. بالفيديو: المستشار أحمد المليفي : الإخوان وحزب الله شياطين الكرة الأرضية ولا أمان لهم

صحيفة الخليج 365: أكد المستشار أحمد المليفي ، خلال لقاء مع برنامج " منصة ديوان الملا" ، أن الإخوان وحزب الله شياطين الكرة الأرضية ، ويشيدون في الكويت فقط لذم السعودية وليس حبا في الكويت .

وقال المليفي : الآن لم يقولك الكويت سوت في غزة نعم هي سوت في غزة ، لكن هو مو قاعد يمدح الكويت ، هو يبي ذم السعودية مع إن السعودية سوت مثل الكويت ويمكن أكثر .

وأضاف: في نفس الليلة اللي يرفعوا الكويت إلى السماء ، وفي اليوم اللي الكويت تعرضت حق إلههم اللي هم يسمونه الديمقراطية ، نفس الحناجر هذي اللي وصلوها للسماء وسووها ملاك اليوم يريدون يشيطنونها .

وواصل: فهم ليس لهم مصداقية ، فخلي يكون التطهير كامل ، الكويت فيها البركة لكن اثنين ديروا بالكم منهم الأخوان وحزب الله ها دول شياطين الكرة الأرضية وين ما يروحون يفسدون ، فما تقولون هذا مكون سياسي لا هذا مكون شيطاني وين ما حل دمر ، واللي تخلص منهم عاش مرتاح.