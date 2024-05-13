تنفيذ حكم القتل بمواطن لتمويله عناصر إرهابية ومساعدتهم في قتل رجال الأمن واستهداف مراكز الشرطة

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم يتعلق بتنفيذ حُكم بالإعدام في إحدى الجرائم في المنطقة الشرقية، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

ارتكب السعودي حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر جريمة خطيرة تهدد الأمن الوطني، حيث قام بتمويل الإرهاب والتورط مع العناصر الإرهابية في تنفيذ أعمال إجرامية تشمل قتل رجال الأمن واستهداف مراكز الشرطة ونقاط التفتيش والدوريات الأمنية.

تم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة وصدر حكم بإدانته وحُكم بتنفيذ عقوبة الإعدام، وتم تأكيد الحكم من المرجع القضائي. وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم وتم تنفيذ حُكم الإعدام بحق السعودي حسن بن أحمد بن منصور آل ناصر في المنطقة الشرقية يوم الاثنين 05 / 11 / 1445 هـ الموافق 13 / 05 / 2024 م.