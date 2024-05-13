تراند اليوم : الكشف عن فاكهة صيفية تساعد على إنقاص الوزن وتقلل أمراض القلب والجلطات وتحمي خلايا الكبد من التلف

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء عن فوائد تناول الخوخ لصحة الإنسان، وفقا لموقع "thehealth".
وقال الخبراء أن فوائد تناول الخوخ هي: -
- الخوخ غني بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الكبد من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.
- بسبب محتواه العالي من الألياف، يُسهم في التخلص من جميع السموم الموجودة في الكبد والقولون.
- الخوخ يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، والتي تؤدي إلى تقليل الالتهاب في الكبد.
- كونه منخفض في السعرات الحرارية، لذا يؤدي تناوله إلى الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، ما يعزز إنقاص الوزن.
- غني بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة، ويحارب الفيروسات والبكتيريا المسببة للعدوى.
- يحتوي على مركب البيتا كاروتين، الذي يمنع اضطرابات العين مثل العمى الليلي والضمور البقعي المرتبط بالعمر.
- يقلل أمراض القلب ويمنع جلطات الدم، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين Kن ومضادات الأكسدة والمركبات مثل الليكوبين واللوتين.