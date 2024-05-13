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‎حالات تدافع وإغماءات خلال حفل توقيع كتاب سعودي بالمغرب .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهد حفل توقيع كتب الروائي أسامة المسلم، حالة من الفوضى عمت المعرض الدولي للنشر والكتاب بالعاصمة المغربية الرباط، ما استدعى تدخل إدارة المعرض لإيقافه بسبب الحشد الكبير الذي حضر للقاءه.

كما شهد الرواق المخصص لاستضافة حفل توقيع الكاتب السعودي، طوابير من الشباب الذين كانوا في انتظار الحصول على توقيع المسلم.

واضطرت إدارة المعرض إيقاف مراسم التوقيع وتدخل الأمن بعد أن عمت الفوضى المكان وبدأت بعض حالات الاغماء الناتجة عن الازدحام، وطلبت من الكاتب إنهاء الحفل؛ بحسب العربية .

وقال الكاتب:” أن مغادرته للمعرض جاءت بـ”طلب من الأمن حفاظا على سلامة الناس”.

ويُذكر أنه قبل تنظيم المعرض توالت تنسيقات بين قراء مغاربة من عدد من مناطق المملكة لحضور هذا الموعد الثقافي، الذي يوقّع فيه أسامة المسلم رواياته العديدة، الصادرة مفردة وفي سلسلات أيضا.

ودرس الكاتب أسامة المسلم، الأدب الإنجليزي في جامعة الملك فيصل بالأحساء وتخرج عام 1998، ويعمل محاضرا في الكلية التقنية بالأحساء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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