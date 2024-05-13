تراند اليوم : "بودي جاردات وأسلحة ومشغولات ذهبية".. تفاصيل غلق عيادة تجميل أثارت الجدل في مصر - صور

صحيفة الخليج 365 : أعلنت وزارة الصحة المصرية، غلق عيادة تجميل في مدينة نصر بالقاهرة، بعدما انتشرت لها عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتسببت في إثارة الجدل بسبب رخص الأسعار والعروض اليومية.

وقالت متحدث الصحة إن العيادة التي اسم "سما كلينيك"، غير مرخصة ومن يعمل بها ينتحل صفة طبيب، وتم غلقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين.

البداية

كانت البداية عقب انتشار فيديوهات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة ترتدي كميات كبيرة من المشغولات الذهبية وتدعى أنها طبيبة تجميل وتقوم باجراء العمليات التجميلية بقيمة 25% من سعرها الأصلي.

حراسات خاصة وأسلحة

ظهرت المتهمة التي تدعى "سما" في أحد الفيديوهات وهي تحمل مسدسًا ويحيط بها عدد كبير من رجال الأمن الخاص "بودي جاردات"، مما أثار الشكوك حول تجارتها في المخدرات أو غسيل الأموال.

وتم القبض على "سما" وآخر يقوم بإجراء عمليات التجميل، بتهمة فتح عيادة بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب بشري.