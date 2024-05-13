أبريل يسجل 116 بلاغا للعالقين يوميا ووفاة 10 مفقودين

أسهمت الأجواء المناخية والحالة المطرية الغزيرة والمتواصلة التي شهدتها معظم مناطق المملكة، والتي صاحبها تساقط البرد وجريان السيول، في ارتفاع عدد بلاغات المفقودين نتيجة الغرق في السيول، والبعض الآخر برمال الصحاري.

وأكدت جمعية إنجاد للبحث والإنقاذ أن ارتفاع بلاغات المفقودين والعالقين كان نتيجة طبيعية ومتوقعة نظرا للأحوال الجوية التي شهدتها معظم المناطق، والحالة المطرية الغزيرة المتواصلة، وجريان السيول بالشعاب والأودية، مع تجاهل الكثير التحذيرات والإنذارات والإرشادات والنصائح التي يطلقها المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني، وكذلك فرق البحث والإنقاذ. وأوضحت الجمعية أن عمليات فريق إنجاد للبحث والإنقاذ تلقت خلال شهر أبريل الماضي 3234 بلاغا لمركبات عالقة في مختلف مناطق المملكة، بواقع 116 بلاغا في اليوم الواحد.

كما تلقى فريق إنجاد 35 بلاغا لمفقودين بعدد من المناطق والمحافظات، عثر على 17 مفقودا منهم بصحة جيدة، وقدمت لهم الإسعافات والخدمات اللازمة، بينما ما زال البحث جاريا عن 8 مفقودين، منهم 3 جرفتهم السيول ولم يتم العثور عليهم، بينما عُثر على 10 مفقودين متوفين.

3234 بلاغا

116 بلاغا في اليوم الواحد

35 مفقودا

17 مفقودا عُثر عليهم بصحة جيدة

8 مفقودين ما زال البحث جاريا عنهم

10 مفقودين عثر عليهم متوفين رحمهم الله بلاغات المركبات العالقة

الرياض

5 مفقودين

4 عثر عليهم

1 جار البحث عنه

نجران

1 عثر عليه بصحة جيدة

مكة المكرمة

5 عثر عليهم

2 جار البحث عنهما

2 متوفيان

بني مالك

8 مفقودين

5 بصحة جيدة

3 متوفين

تبوك 3

2 بصحة جيدة

1 متوفي

بللسمر 2 توفيا غرقا

بيشة 2

1 جار البحث عن

1 متوفي غرقا

الشرقية 1 عثر عليه

جدة 3

2 بصحة جيدة

1 جار البحث عنه

المدينة المنورة

2 ما زال البحث جاريا عنهما

الأمواه - عسير

1 جرفته السيول

الدلم 1 عثر عليه

ساجر 1 متوفي