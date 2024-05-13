36 تطبيقا تسهل 63 مليون رحلة لنقل الركاب

بلغت رحلات نقل الركاب من خلال 36 تطبيقا مرخصا لنقل الركاب 63.783.365 رحلة يقودها نحو 260 ألف سائق نشط، بنسبة امتثال للأنظمة والتشريعات بلغت 73 %، وفحصت الفرق الرقابية خلال عام 2023 نحو 6.9 آلاف، وعدد المخالفات التي تم رصدها 2078 مخالفة، وذلك حسب الهيئة العامة للنقل.

وتصدرت منطقة الرياض عدد الرحلات بـ 25.279.215 رحلة تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 15.605.715، ثم المنطقة الشرقية 11.018.838، ومنطقة المدينة المنورة بـ 4.033.697، وحائل بـ 1.184.385.

أبرز المخالفات

1- عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة

2- عدم إيقاف الخدمة عن سائق التوجيه في حال الإخلال بأي من الشروط الخاصة به.

3- تشغيل سائق في النشاط دون التصريح له من قبل الهيئة.

السائقون المسجلون

الرياض

109.590

مكة المكرمة

71155

الشرقية

49.374

المدينة المنورة

20343

عسير

14546

القصيم

12023

تبوك

8108

جازان

7913

حائل

6154

نجران

3595

الباحة

2045

الجوف

1757

الحدود الشمالية

1352