حذر المركز الوطني للأرصاد من تعرض عدد من المناطق الجنوبية والطائف لأمطار غزيرة تصاحبها صواعق رعدية وجريان للسيول مع انعدام الرؤية بسبب الرياح الشديدة، في وقت شهدت عددا من محافظات منطقة الباحة أمطارا غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب شملت محافظة القرى والعقيق وبلجرشي، واجتاحت السيول بعض الشوارع وخاصة في محافظة العقيق لقلة تصريف المياه، وعدم وجود عبارات لكثير من المواقع، بينما طالب الأهالي بإنشاء عدد من العبارات وخاصة في الشعبة ووقادا وخدعة، التي تعوق وصول الأهالي إلى منازلهم. إلى ذلك، سجّلت محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 19.6 ملم في مطار الطائف، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت الطائف (17.8) ملم، والشفا بالطائف (13.8) ملم، ومتنزه سيسد بالطائف (4.8) ملم. كميات هطول الأمطار بـ«الملم» عسير 14.0 محايل 10.0 تيهان وباحة ربيعة 8.2 السودة بأبها 5.0 وادي نعمة بالمجاردة المدينة المنورة 10.6 الضميرية 7.4 المدينة المنورة 1.6 الصويدرة الباحة 4.8 العقيق 3.8 بلجرشي حائل 2.5 الروضة 0.7 الشيحية ببقعاء 0.6 الغزالة القصيم 1.1 الدليمية ببريدة 0.6 البتراء بالنبهانية الرياض0.8 المجمعة الشرقية 0.6 حفر الباطن



كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على الباحة والطائف الأعلى هطولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.