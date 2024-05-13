شكرا لمتابعة خبر عن بعد موجة التنمر التي طالته وأبناءه.. عسكر : انتصر لي ابن سعود .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الإعلامي سلمان عسكر عن حالة التنمر التي تعرض لها أطفاله في الأيام الماضية، فيما نال تكريمًا رسميًّا وأثنى عليه كثير من مواطنيه في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتضاح حقيقة فيديو مجتزأ منسوب له.

وعلّق عسكر عن الموقف الذي تعرض له خلال حديثه على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية:” انتصر لي “ابن سعود” ورفع الظلم وقال كلمة واحدة .”

وكان المقطع المجتزأ ذاك، تسبب قبل أيام، بتنمر وتهكم على الإعلامي سلمان عسكر، الذي ظهر في الفيديو يسأل أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبد العزيز عن مشاريع المنطقة، ليترك الأمير المكان دون إجابة.

فيما بدا أنه تجاهلٌ لصاحب السؤال، رغم أن الأمير أجاب على السؤال في الفيديو الكامل.