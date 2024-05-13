تراند اليوم : بالفيديو.. أول تعليق من الشاب السعودي الذي زف "عاملتهم" إلى زوجها في إندونيسيا

صحيفة الخليج 365: علق الشاب السعودي رياض العطية، على قيامه بزف عاملتهم الخالة "ميري"، إلى زوجها في إندونيسيا.

وقال خلال مداخلة مع قناة العربية: " ما فعلته مع الخالة "ميري" شيء لا فيه منة ولا فضل، فهي ساعدت والدتي في تربيتي منذ أن كان عمري عامين، وهي تعمل لدينا منذ 30 عاماً، والآن ترعى والدتي بعدما أصيبت بشلل رباعي".

وأضاف: "كان هناك ردود أفعال لم أتوقعها لحضوري عرس "ميري"، وأنا لم ألفت الأنظار لشخصي، وإنما لفت الأنظار الثوب والبشت والعقال والشماغ السعودي". لافتا إلى أن الخالة ميري طلبت منه علم السعودية.

وفي السياق نفسه قالت الخالة ميري: " قررت أستقر وأتزوج وأعود إلى السعودية أنا وزوجي للعمل والعيش في المملكة". وأضافت: " عشت وكبرت في السعودية، وأهل السعودية ما قصروا معي".