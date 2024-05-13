حملات وجولات على مدار الساعة لسحب مايونيز التسمم

كثفت البلديات والجهات الصحية الزيارات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمطاعم والبوفيهات والمحال التجارية، على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت.

وتأتي الجولات الرقابية التي شملت المطاعم والمقاهي ومحال بيع المواد الغذائية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والتجارية للمنشآت، وحصول العاملين على الشهادات الصحية المطلوبة، والاشتراطات واللوائح التي تخضع تحت إشراف القطاع البلدي في تطبيق أعلى المعايير الصحة والسلامة، ارتقاءً بجودة الخدمات، ومتابعة توفير المواد الغذائية وتخزينها بالطرق الصحية السليمة، حرصاً على سلامة الغذاء، مع تعزيز ورفع مستوى الامتثال.

متابعة ورصد

أكدت أمانة المنطقة الشرقية لـ«دوت الخليج»، تنفيذ حملات وجولات مكثفة مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على كافة الأنشطة الغذائية والتجارية، وكافة منافذ البيع في المنطقة، لسحب المنتج الغذائي «المايونيز»، المتسبب في حالات التسمم في الرياض، التي أعلنت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

مشددة على أن الأمانة حريصة كل الحرص على متابعة ورصد المنشآت بشكل مكثف لضمان سلامة ومأمونية الغذاء، ونفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 1412 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

إجراءات احترازية

سبقت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المخاوف المتزايدة حاليًا من استخدام المايونيز بالمطاعم ومحلات الوجبات السريعة في مدينة «الجبيل الصناعية»، وذلك بأن منعت استخدام مادة «المايونيز» خلال فترة الصيف منذ 11 عامًا، استنادًا على قراءة لتحليل المخاطر المرتبة على استخدام المنتج في الحرارة العالية، وأدت الإجراءات الرقابية الصارمة إلى عدم تسجيل أي حالات تسمم على مدى 24 عامًا، وذلك بأن ألزمت الهيئة، ممثلة في إدارة الأملاك، جميع المنشآت التي تعمل في مجال الأطعمة ومحلات الوجبات السريعة بمنع استخدام المايونيز في السلطات والساندويتشات في فصل الصيف، وذلك منذ عام 1433.

ويعزز من ذلك اعتمادها على الأنظمة والمعايير المطبقة في مجال حماية صحة البيئة، والتي تقوم على تطبيق نظام تحليل المخاطر لنقطة التحكم الحرجة، وذلك لتفادي المخاطر التي قد تنجم من حفظ وتجهيز ونقل الأطعمة، ومن الأنظمة المميزة التي تم استحداثها وتطبيقها نظام التصميم المفتوح لمناطق إعداد وتجهيز الأطعمة «نظام شفاف» كافة المطاعم بمدينة الجبيل الصناعية، مما يمكن المستهلك من متابعة مراحل تجهيز الطعام ومستوى الصحة والنظافة في الأطعمة.

ـ160 ألف خلية

بدوره، أبان الباحث في التسممات الغذائية، أخصائي مختبرات طبية، محمد العمر، لـ«دوت الخليج»، أن التسممات الغذائية، وخاصة الجرثومية، هي الأكثر حدوثًا من أنواع التسممات الغذائية في المطاعم خاصة وتحصل كذلك في المنازل، وفي فصل الصيف، ودرجة الحرارة المرتفعة، إذ أن الجراثيم تنتعش وتتكاثر في الأجواء الحارة التي تزيد على 40 درجة مئوية.

لافتًا إلى أن تكاثر الجراثيم يكون بشكل سريع جدًا، وأن الخلية الواحدة من الجراثيم، إذا توافرت لها الظروف الملائمة فإنها تتكاثر بالانقسام كل 20 دقيقة، وفي ساعتين تكون هذه الخلية الواحدة 64 خلية، وخلال 6 ساعات تكون أكثر من 160 ألف خلية، هذا في خلية واحدة فقط، وتكون في الأغذية الملوثة بالجراثيم بمئات الآلاف، مسديًا النصح بألا يتأخر المستهلك في تناول الأطعمة التي اشتراها من المطاعم أكثر من ساعة ونصف، وأن يحرص على أكلها ساخنًا.

ما هي مكونات المايونيز

- %80 زيوت نباتية، غالبًا زيت الصويا أو زيت الزيتون.

- %7 إلى 8% ماء.

- %6 صفار بيض وأحيانًا يستخدم البيض كاملاً مع البياض.

- %4 خل.

- %1 ملح.

- %1 سكر.

إجراءات صحية

1- تطبيق نظام الهاسب على جميع المطاعم والبوفيهات تدريجيًا.

2- تقديم دورات تدريبية عملية لجميع العاملين في المطاعم.

3- أخذ عينات غذائية عشوائية من المطاعم بشكل دوري للكشف على سلامتها.

4- الفحوصات الطبية الدورية للعمالة كل ستة أشهر.

5- تكثيف الجولات التفتيشية والرقابية من قبل المراقبين الصحيين على المطاعم.

6- تثقيف المواطنين والمستهلكين بالاشتراطات الصحية ونشرها في وسائل الإعلام.

7- نشر رقم مباشر للجهات المختصة لتواصل المواطنين والمقيمين للتبليغ عن التجاوزات.

8- التشهير بالمطاعم، التي ثبت إدانتها بالتسمم وإهمالها في تطبيق الاشتراطات الصحية.

9- منع الأطعمة الخطيرة التي تسبب التسممات الغذائية مثل المايونيز.