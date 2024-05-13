تجديد الجواز إلكترونيا للمواطنين لمدد الصلاحية من 6 أشهر وأقل

ودعت الجوازات الطلاب من المبتعثين ومن يتطلب طبيعة أعمالهم وسفرهم وجود مدة أكثر من المدة المقررة عند التجديد في منصة (أبشر) إلى حجز موعد لمراجعة مقار وإدارات المديرية في مناطق ومحافظات المملكة مع اصطحاب ما يثبت ذلك.
وأكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول، مشيرة إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر.
ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينة أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها لذلك.
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