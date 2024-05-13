اخبار السعوديه

القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية

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يوليو المقبل.. إطلاق خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزلية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزليَّة اعتباراً من 1 يوليو 2024م،...

7b3b139995.jpg الرياض :
2a5fb8db38.jpg05 ذو القعدة 1445 هـ

الجوازات: 17537 قرارا إداريا بحق مخالفين للأنظمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (17537) قراراً إدارياً خلال شهر شوال 1445هـ، بحق...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ذو القعدة 1445 هـ

تخصيص خطبة الجمعة للتوعية بأنظمة وإرشادات الحج

بناءً على البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بتاريخ 1445/10/12هـ المتعلق بالحكم الشرعي للحج دون تصريح، فقد وجه وزير الشؤون الإسلامية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ذو القعدة 1445 هـ

تدشين نماذج وتصاميم لمساجد وجوامع تحاكي هويّة مناطق المملكة

دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ اليوم، النماذج التصميمية لبيوت الله بعدة طوابع...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ذو القعدة 1445 هـ

جامعة الأميرة نورة تُكرِّم المشاريع الفائزة في معرض ومسابقة She Codes 2024

كرَّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، المشاريع الفائزة في معرض ومسابقة مشاريع تخرّج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ذو القعدة 1445 هـ

النيابة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم

أعلنت النيابة العامة إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم، وأكدت أن المتهم قام بالتواصل مع متاجر بيع المجوهرات...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ذو القعدة 1445 هـ

بدء التقديم على برنامج "فني نظارات"

أعلنت الهيئة للتخصصات الصحية، اليوم، بدء التقديم على برنامج "فني نظارات"، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png05 ذو القعدة 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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