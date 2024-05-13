شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الاجتماع الـ23 لرؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل





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الدمام - شريف احمد - عقد رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، اجتماعهم الـ 23 برئاسة مدير عام وكالة الأنباء القطرية رئيس الدورة الحالية أحمد سعيد الرميحي، وذلك بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة.وجرى خلال الاجتماع استعراض قرارات الاجتماع السادس والعشرين لوزراء الإعلام بدول المجلس بشأن الإطار العام للخطة الإستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون 2023 _ 2030م، في مجال وكالات الأنباء، إلى جانب استعراض ومناقشة التصميم النهائي للتطبيق المشترك لوكالات الأنباء بدول المجلس، ومناقشة دراسة مقدمة عن الأخبار المضللة والمغلوطة، وأهمية تطوير القدرات الإعلامية من خلال إقامة دورات تدريبية في وكالات الأنباء بدول المجلس، وإقامة معرض للصور الفوتوغرافية أثناء انعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى، إضافة إلى إقامة ورش عمل متخصصة مشتركة في وكـالات الأنباء بـدول المجلـس.كما تم خلال الاجتماع الموافقة على برنامج تبادل الزيارات بيـن المحررين والمصورين والفنييـن بين وكالات الأنباء بدول المجلس لعام 2025م.وأكد رؤساء وكالات الأنباء بدول المجلس حرصهم على تقديم أنواع الدعم والمساندة كافة لجهود وكالة أنباء البحرين في التغطية الإعلامية خلال استضافة مملكة البحرين للقمة العربية (33) التي ستعقد 16 مايو 2024م.شارك في الاجتماع رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة المهندس عبدالله علي الربعي ، وممثلون من دول المجلس.