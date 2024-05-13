شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ثاني ورش العمل لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ثاني ورش العمل الحوارية لمنتدى الحوار الاجتماعي الرابع عشر لعام 2024م٫ اليوم الاثنين، بحضور سعادة وكيل الوزارة لسياسات سوق العمل الأستاذ مهند العيسى وممثلي الحكومة ورئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد وممثلي العمال.
وتناولت أجندة الورشة التي عقدت في مقر المركز بالرياض، تسليط الضوء على محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام والذي يقام تحت عنوان: "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن", والتي تضمنت تحديات استدامة التوطين في القطاع الخاص، وبرامج دعم التدريب والتوظيف وسبل تطويرها، وتحفيز ودعم وحماية المنافسة في سوق العمل، كما تم مناقشة واقتراح توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة، ومناقشة نتائج الحوارات السابقة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز الحوار البنّاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
وتناولت أجندة الورشة التي عقدت في مقر المركز بالرياض، تسليط الضوء على محاور منتدى الحوار الاجتماعي لهذا العام والذي يقام تحت عنوان: "الحوار الاجتماعي من أجل سوق عمل واعد ومتوازن", والتي تضمنت تحديات استدامة التوطين في القطاع الخاص، وبرامج دعم التدريب والتوظيف وسبل تطويرها، وتحفيز ودعم وحماية المنافسة في سوق العمل، كما تم مناقشة واقتراح توصيات تطويرية لمنصة قوى، وتطوير تجربة توثيق عقد العمالة خارج المملكة، ومناقشة نتائج الحوارات السابقة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز الحوار البنّاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال) لتطوير سوق العمل في المملكة العربية السعودية.