شكرا لمتابعة خبر عن ‎وفاة الدكتور صالح الغامدي أثناء توجهه لمؤتمر حائل الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فقدت المملكة أحد روادها في مجال الطب الوراثي، الدكتور صالح بن محمد بن سفر الغامدي؛ إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، مما اضطر الطائرة للتوقف بشكل اضطراري في بريدة .

وتقدم نشطاء منصات التواصل الاجتماعي بواجب العزاء لأسرته والمملكة راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتميز الدكتور الغامدي بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، حيث شغل منصب مدير إدارة تطوير المعايير في المجلس المركزي السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية “سباهي”.

والجدير بالذكر أن الدكتور الغامدي ترك وراءه إرثاً علمياً غنياً، تمثل في العديد من البحوث المنشورة في مجلات علمية دولية مرموقة، ومشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية.