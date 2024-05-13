السعودية | الأمير تركي بن هذلول يستعرض في مجلسه الأسبوعي استعدادات الجهات الحكومية المشاركة في الحج لهذا العام

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، لجميع المشاركين في حج هذا العام 1445هـ.

وأكد سموه، أن خدمة ضيوف الرحمن شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعباً، منذ تأسيس هذه البلاد المباركة وحتى هذا العهد الزاهر، مستمدين القوة والعزم من الله تعالى، ثم من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – التي وفرت الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات للحجاج.

وأشار نائب أمير نجران، إلى أن رؤية المملكة 2030 أدخلت على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة، مما أسهم بالتطور المتسارع في منظومة وجودة الخدمات للحجاج، مما يتطلب من الجميع تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة، حاثًا جميع القائمين والعاملين لأداء هذه المهمة الشريفة، من جميع القطاعات الحكومية في منفذ الوديعة بمضاعفة جهودهم لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حسن استقبال الحجاج وتلبية احتياجاتهم، داعيًا الله تعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.

من جهته، أكد محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، جاهزية منفذ الوديعة الحدودي لاستقبال الحجاج من جمهورية اليمن الشقيقة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخرتها القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، بمتابعة من سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه.

كما أوضح مدير شرطة منطقة نجران اللواء منصور الشمري، انتهاء الاستعدادات كافة للقطاعات الأمنية والعسكرية للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، التي تعد واجبًا دينيًا ثم وطنيًا، مؤكداً أن أكبر حافز ودافع لبذل هذا العطاء، هو دعم القيادة وإشرافها على الحج، ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لشؤون الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة.

فيما بيّن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مشعل العتيبي، تقديم الفرع لعدة خدمات وبرامج توعوية للحجاج، إضافة إلى تقديم الهدايا من مصاحف وسجادات صلاة، وكتيبات لأداء مناسك الحج.

من جانبه نوّه أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، بالدعم السخي من القيادة الرشيدة الذي تتلقاه الجهات المدنية والخدمية لتنفيذ مهامها وخططها تجاه حجاج بيت الله الحرام.