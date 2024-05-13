السعودية | كثاني مطار في تركيا.. المملكة تدشن مبادرة “طريق مكة” في مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشنت المملكة العربية السعودية اليوم، مبادرة “طريق مكة” في جمهورية تركيا، بصالة المبادرة في مطار إيسنبوغا الدولي بمدينة أنقرة، بصفته ثاني مطار لصالات المبادرة في تركيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، ووالي أنقرة وصيب قاسم شاهين، ونائب رئيس الشؤون الدينية التركية إبراهيم حلمي قارصلي.

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.