السعودية | الفريق اليحيى: تدشين صالة مبادرة “طريق مكة” بمطار جناح الدولي في باكستان لإنهاء إجراءات المستفيدين بيسر وسهولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أكد رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة “طريق مكة” مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى, أن تدشين المبادرة في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بصفته ثاني مطار لصالات المبادرة في باكستان، وإطلاق جهاز الكاونتر المتنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة يأتي لإنهاء إجراءات المستفيدين منها بيسر وسهولة.

وأشار الفريق اليحيى، إلى أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، للعام السادس، وذلك عبر صالات مخصصة في (11) مطارًا في (7) دول، وتهدف إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها.

جاء ذلك خلال تدشين المبادرة في مطار جناح الدولي بمدينة كراتشي، بحضور حاكم إقليم السند محمد كامران خان تيسوري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030، وتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.