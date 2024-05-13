السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في منطقة حائل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في منطقة حائل.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تقومان بتجريف التربة يعمل عليها مقيم من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.