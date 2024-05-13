السعودية | جامعة الملك عبدالعزيز تعقد جلسة حوارية حول “الصحة المالية” بمعهد الاقتصاد الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت جامعة الملك عبدالعزيز جلسة حوارية اليوم بمعهد الاقتصاد الإسلامي تحت عنوان “الصحة المالية”؛ في خطوة تعكس روح الخدمة المجتمعية داخل البيئة الأكاديمية؛ بحضور عميد المعهد الدكتور محمد بن عبدالله نصيف، ووكيلة المعهد المكلفة الدكتورة آلاء بنت بكر الشيخ، ووكيل المعهد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن بن محمد حسن مآخذي، والمختصين في حقل الأبحاث ودراسات الاقتصاد الإسلامي.

وشملت الجلسة محاور رئيسة، تطرقت إلى تدبير الصرف والادخار والاستثمار والتخلص من الديون وكيفية بناء موازنة مثلى للفرد أو الأسرة وأنواع التخطيط المالي، وجوانب الأزمات المالية وطرق العلاج وكيف وأين بدأ العلاج المالي، إضافة للإدارة المالية للأسرة ومفهومها وأهمية إعداد الميزانية المالية ونجاح الإدارة المالية ومراحل الإدارة المالية للأسرة وأثر الاضطراب في الإدارة المالية للأسرة وطرق تعليم أفراد الأسرة المهارات المالية.

وركزت الدورة على جوانب الاستثمار وتنمية الأموال والغرض من الأموال والمحفظة الاستثمارية وأدوات الاستثمار المتاحة في المملكة، وتميزت الجلسة بأسلوب تشاركي وإبراز التجارب، كما تشكل منبرًا هامًا لتبادل الأفكار والمعرفة في هذا المجال؛ حيث تعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة الخدمات المجتمعية التي يقدمها معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز.