نائب أمير مكة: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بكل حزم

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل، أنه لن يكون هناك حج دون الحصول على تصريح وأن الأنظمة سوف يتم تطبيقها بحزم بحق أي مخالف للتعليمات.

جاء ذلك لدى إطلاقه نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" في موسمها السادس عشر، تحت شعار "لاحج بلا تصريح"، بحضور عدد من الأمراء والوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.

وأضاف أن انطلاق حملة "الحـج عبادة وسلوك حضـاري"، تـحـت شـعـار "لاحج بلا تصريح" في موسمها السادس عشر يؤكد على ما حققته خلال الأعوام الماضية في منع مخالفي الأنظمة الذين يحاولون تأدية الشعيرة بلا تصريح، كما أسهمت في تقليص السلوكيات المخالفة، والكشف عن الحملات الوهمية، وكل ذلك كان له أثره في تقليص أعداد الحجاج غير النظاميين، وساعد الجهات ذات العلاقة على تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ووفّرت لهم المناخ الإيماني ليؤدوا ركن الإسلام الخامس في راحة وسكينة.

ودعا الأمير سعود بن مشعل جميع القطاعات العاملة في الحج إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الجاهزية لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وإنفاذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة، كما جدد التأكيد على ضرورة تطبيق الأنظمة وعدم التهاون مع المخالفين لنصل إلى حج آمن ومميز.

وأجاب نائب أمير مكة خلال المؤتمر الصحافي عن كيفية التعامل مع من يخالف أنظمة الحج، بأنه سـتطـبّق الأنـظمـة والـتعليمـات عـلـى المـخالفيـن بـحـزم، ولـن يـكـون هـنـاك (حج بلا تصريح)، إنفاذًا لتوجيهات القيادة.

وعن صدور بيانات وفتاوى شرعية بعدم جواز أداء الفريضة دون الحصول على تصريح، أشاد ببيان هيئة كبار العلماء في المملكة نظير تأكيدها على عدم جواز أداء الحج بلا تصريح، مشيرًا إلى أن هذه الفتوى أخذت في الاعتبار حُرمة المكان وقدسية الشعيرة، وجاءت لأجل تمكين المسلمين من أداء ركن الإسلام الخامس في أمن وسكينة ويُسر، وفي ذات الوقت تمكين قطاعات الدولة من تجويد الخدمات المقدمة لهم، خصوصاً وأن دخول المخالفين للمشاعر المقدسة يؤثر سلباً ويحدث خللاً في منظومة الخدمات المقدمة للحجاج النظامين، ومن هذا المنطلق فإنه من الواجب طاعة ولي الأمر وتجنب ارتكاب المخالفات التي قد يترتب عليها إلحاق الضرر بالغير بأي شكل من الأشكال.

من جهته، أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي جاهزية قوات أمن الحج بكافة قطاعاتها لموسم حج 1445 هـ لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن المخالفين سينالون جزاءهم وفقاً لما نصت عليه الأنظمة والقوانين، وشدد على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع ما توفره المملكة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، وقال خلال المؤتمر الصحفي أن رجال الأمن باشروا مهامهم لضبط مداخل مكة المكرمة من الخامس عشر من شهر شوال، مضيفاً: سيكون هناك تركيز بشكل كامل على المواطنين، ولن نسمح بتجاوز الميقات إلا بتصريح الحج.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة الحج والعمرة على وجود بطاقة وهوية خاصة للحاج، كما تم وضع خطط ميدانية لمسح كل دور الإيواء والإسكان في مكة المكرمة لإبعاد الحجاج غير النظاميين.