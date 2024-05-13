وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجوامع بتوعية المصلين حول أحكام شعيرة الحج وأهمية الالتزام بالتصاريح

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة بتخصيص خطبة صلاة الجمعة القادمة لتوعية المصلين بأحكام شعيرة الحج والنسك، وإرشاد الراغبين في أداء فريضة الحج لضمان حج مبرور.

ويأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية استنادًا إلى حديث رسول الله ﷺ الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: “الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”. وبناءً على ذلك، يهدف الوزير إلى توضيح أهمية الحج المبرور والأعمال الصالحة التي ينبغي على المسلمين تنفيذها خلال الرحلة الدينية.

وفي إشارة إلى ما ورد من هيئة كبار العلماء، أكد الوزير على أنه غير جائز الذهاب لأداء الحج دون الحصول على تصريح، مشيرًا إلى أن من يقوم بالحج دون تصريح يقع في آثمة لمخالفته أمر ولي الأمر وتسببه في إحداث ضرر لباقي الحجاج. واستدل الوزير على ذلك من الآية الكريمة التي تنص: “وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بظلم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ”.

وشدد وزير الشؤون الإسلامية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من ولي الأمر لتنظيم وتسهيل أداء فريضة الحج للمسلمين، كما وجه الخطباء بالإشارة إلى بيان الهيئة الذي ينص على أن من لا يستطيع الحصول على تصريح الحج لأداء الفريضة فإنه يُعتبر مستحيلًا له، استنادًا إلى قول الله تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” و “وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا”.