تراند اليوم : "الموارد البشرية" تعلن إطلاق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية.. وتكشف موعد تطبيقها

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق خدمة "حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزليَّة.

وأشارت إلى أن تطبيق هذه الخدمة يبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، أمَّا العقود الحاليَّة فسوف يتمُّ التَّطبيق عليها بشكلٍ تدريجيٍّ على مراحل حسب عدد العمالة المنزليَّة لدى كلّ صاحب عمل، فأصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عُمَّال منزليين، ستطبَّق الخدمة عليهم في 1 يناير 2025.

وتابعت، أمَّا أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عُمَّال فأكثر فستطبق عليهم في 1 يوليو 2025م، في حين أنَّ من لديهم عاملان فأكثر ستطبَّق الخدمة عليهم في 1 أكتوبر 2025م، ومن المقرَّر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزليَّة بحلول 1 يناير 2026م.