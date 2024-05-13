مصادرة 2.4 طن خضراوات بجدة

نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية، لرصد وتعقب «البيع العشوائي» ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري، ومكافحة الظواهر السلبية، وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية. وأسفرت الحملة عن مصادرة 2.4 طن من الخضراوات والفواكه في نطاق بلدية العزيزية الفرعية.

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء، والتي أسفرت عن مصادرة 2.4 طن من الخضراوات والفواكه في بسطات وعربات عشوائية، وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

وأشارت «البلوي» إلى استمرار أعمال متابعة كل المخالفات بالنطاق يأتي ضمن جهود رفع مستوى الامتثال وجودة الخدمات، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات «940».