شكرا لمتابعة خبر عن موسم الرياض يحدد موعد إقامة المزاد الخيري لساعة RING OF FIRE والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حدد موسم الرياض موعد المزاد الخيري لساعة “Ring Of Fire” التي ستباع خلاله الساعة المصممة خصوصاً من قبل Jacob & Co بمناسبة نزال الملاكمة المنتظر “حلبة النار” بين “تايسون فيوري” و”أوليكساندر يوسيك” لتتويج بطل الوزن الثقيل في العالم.

وسيقام المزاد يوم الجمعة المقبل في الرياض من قبل دار Sotheby’s للمزادات لمصلحة مؤسسة Make-A-Wish Foundation غير الربحية لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

وسيتاح للجميع المشاركة في المزاد من حول العالم، فيما قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن هذا المزاد فرصة فريدة من نوعها لامتلاك قطعة غير معهودة تمثل حدثاً مميزاً في تاريخ الملاكمة والرياضة الذي ستتناقله الأجيال لعقود من الزمن.

وأكد أن هذه الساعة تمثل للفائز في المزاد قيمة خاصة تربطه مع الملاكمين من خلال امتلاكه واحدة من هذه الساعات الفريدة والأنيقةن مضيفا أنه سيتم التبرع بكامل ريع المزاد العلني لمؤسسة (Make-A-Wish Foundation)، حتى تتمكن من تحقيق أمنيات مزيد من الأطفال حول العالم ومنحهم تجارب يمكن أن تسعدهم وعائلاتهم خلال الأوقات الصعبة”، وقد كلّف آل الشيخ شركة Big Time بالتعاون مع علامة الساعات الفاخرة Jacob & Co لتصميم وصنع هذه الساعة الفريدة.