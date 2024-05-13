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تراند اليوم : بالفيديو.. مذيعة سيدتي "أودي الزبن" تكشف تفاصيل مرضها الذي أبعدها عن الظهور الإعلامي الفترة الماضية

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صحيفة الخليج 365: كشفت مذيعة برنامج سيدتي أودي الزبن، عن أسباب غيابها عن الظهور الإعلامي في الفترة الماضية.

وقالت الزبن:" أصبت بنزيف سطحي في العين، وكان السبب هو ارتفاع ضغط العين أثناء النوم، وكان من الصعب التعرض لآشعة الشمس أو الإضاءة، لذلك كنت دائماً ارتدي النظارة السوداء".

وأضافت:" كنت أصور في السناب نصف وجه بسبب عيني اليمنى كان بداخلها دم، وكنت على جلسات الأكسجين".

وتابعت:" كنت أمر بحالة ملل، وكنت 24 ساعة على الجوال أكلم أقاربي، والآن حالتي جيدة، ولكن ساستمر على جلسات الأكسجين فقط".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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