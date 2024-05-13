تراند اليوم : بالفيديو.. مذيعة سيدتي "أودي الزبن" تكشف تفاصيل مرضها الذي أبعدها عن الظهور الإعلامي الفترة الماضية

صحيفة الخليج 365: كشفت مذيعة برنامج سيدتي أودي الزبن، عن أسباب غيابها عن الظهور الإعلامي في الفترة الماضية.

وقالت الزبن:" أصبت بنزيف سطحي في العين، وكان السبب هو ارتفاع ضغط العين أثناء النوم، وكان من الصعب التعرض لآشعة الشمس أو الإضاءة، لذلك كنت دائماً ارتدي النظارة السوداء".

وأضافت:" كنت أصور في السناب نصف وجه بسبب عيني اليمنى كان بداخلها دم، وكنت على جلسات الأكسجين".

وتابعت:" كنت أمر بحالة ملل، وكنت 24 ساعة على الجوال أكلم أقاربي، والآن حالتي جيدة، ولكن ساستمر على جلسات الأكسجين فقط".